UNO-Generaldebatte: Lula da Silva kommt vor Trump zu Wort

Alle Jahre wieder: Die hochrangige Generaldebatte der Vollversammlung der Vereinten Nationen beginnt am Dienstag in New York. Nach den UNO-Spitzen und noch vor dem Präsidenten des Gastgeberlands USA, Donald Trump, wird bei der Eröffnung traditionell das Staatsoberhaupt von Brasilien zu Beginn ans Rednerpult schreiten. Wie im Vorjahr auch heuer Luiz Inácio Lula da Silva. Laut UNO-Kreisen geht dieses nirgendwo verankerte Vorrecht bis 1947 zurück, als dies erstmals der Fall war.

© APA/AFP (Archivbild vom 24.9.2025) Brasiliens Präsident Lula da Silva bei UNO-Rede 2025