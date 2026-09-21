Sitzenbleiben hat in Österreich weiter zugenommen

In Österreich müssen deutlich mehr Jugendliche im Lauf ihrer Schulbahn eine Klasse wiederholen als in den meisten anderen Industriestaaten - Tendenz steigend. Bei der jüngsten Ausgabe der PISA-Studie haben 18 Prozent der 15-Jährigen angegeben, dass sie schon mindestens einmal sitzengeblieben sind. An Brennpunktschulen waren es sogar 36 Prozent. Im OECD-Schnitt gab es 2025 nur knapp elf Prozent Repetenten, bei den PISA-Siegern Estland und Irland nicht einmal fünf.

© APA/THEMENBILD Schon in der Volksschule gibt es in Österreich viele Sitzenbleiber