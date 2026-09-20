"Mit Abstand größter" La-Tène-Zeit-Eisenfund kommt aus OÖ

"Ein echter Glücksfall für die Archäologie" nahm bei Baggerarbeiten in einer Kiesgrube im oberösterreichischen Deinham seinen Ausgang. Zum Vorschein kamen rund 500 Eisenbarren mit einer Tonne Gesamtgewicht. Im Fachjournal "Antiquity" berichtet nun Hauptautor Peter Trebsche von der Universität Innsbruck, dass das Metall in der Eisen- bzw. La-Tène-Zeit zwischen 300 und 100 vor Christus gefertigt wurde. Der "mit Abstand größte derartige Fund in Europa" gibt viele neue Einblicke.

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