Landesregierung Salzburg: Klubobmann Mayer folgt auf Schnöll

Das Parteipräsidium der Salzburger ÖVP hat am Sonntagabend über die Nachfolge von Landeshauptfraustellvertreter Stefan Schnöll in der Landesregierung entschieden. Ihm wird der ÖVP-Klubobmann im Salzburger Landtag, Wolfgang Mayer, folgen. Wie Landeshauptfrau und ÖVP-Chefin Karoline Edtstadler in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Abend betonte, gehen mit dem Schritt auch Verschiebungen bei den Ressortverantwortlichkeiten einher.

© APA/FRITZ NEUMÜLLER Wolfgang Mayer (l.) übernimmt den Sitz in der Landesregierung