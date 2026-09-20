Siege für AfD und Linke bei deutschen Landtagswahlen

Die CDU muss um Verbleib im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern zittern. In Berlin gewinnt die Linke klar.

Bei den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Berlin und Mecklenburg-Vorpommern hat es am Sonntag Prognosen zufolge Siege für die rechtspopulistische Alternative für Deutschland und die Linke gegeben.

Wie der Sender ZDF nach Wahlschluss berichtete, überholte die AfD die regierende SPD in Mecklenburg-Vorpommern. In der Hauptstadt holte demnach die Linke den Sieg vor der bisherigen Bürgermeisterpartei CDU.

CDU-Debakel

In Mecklenburg-Vorpommern musste die CDU von Bundeskanzler Friedrich Merz um den Verbleib im Landtag bangen. Würde sie an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, wäre sie erstmals nicht mehr in einem deutschen Regionalparlament vertreten.

Vor zwei Wochen hatte es für die CDU ein Debakel bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gegeben, die AfD fuhr dort einen Erdrutschsieg ein.