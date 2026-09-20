Trump will geplanten Triumphbogen zum Militärkomplex machen

US-Präsident Donald Trump will den von ihm in Washington geplanten Triumphbogen in einen Militärkomplex umwandeln. Er habe einer Bitte der Streitkräfte zugestimmt, das Bauwerk nahe dem Nationalfriedhof Arlington für die Unterbringung und den Einsatz von Drohnen sowie Scharfschützenmunition zu nutzen, sagte Trump am Sonntag. Als Grund nannte der Präsident Sicherheitserwägungen, ohne konkrete Bedrohungen zu erwähnen.

© APA/AFP (Archiv) (FILES) US President Donald Trump holds up a model for a proposed "Independence Arch" as he speaks during a dinner with ballroom donors in the East Room of the White House in Washington, DC on October 15, 2025. A massive arch that Donald Trump wants to build on a historic location in Washington will double as a base for drones and snipers, the US president announced on September 20, 2026. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)