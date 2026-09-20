Nach dem 7:1 zum Auftakt in Salzburg jubelte der KAC nun auch erstmals vor den eigenen Fans: 3:2-Sieg gegen Pustertal.

Es war ein stiller Beginn in einen Abend, an dem der KAC lange auf den ersten Jubel warten musste. Vor dem ersten Heimspiel der Saison gedachten Spieler und Fans in einer Schweigeminute des im Sommer verstorbenen Sepp Puschnig. Danach wurde Eishockey gespielt – und anders als beim furiosen 7:1 zum Auftakt in Salzburg mussten sich die Rotjacken diesmal jeden Treffer hart erarbeiten.

Dabei gehörte das Spiel von Beginn an dem KAC. Muršak, MacKinnon und Hundertpfund prüften Pustertals starken Goalie Eddie Pasquale, nach sechs Minuten flogen zwischen MacKinnon und Lipon sogar die Fäuste. Nur Tore wollten keine fallen. Auch im zweiten Drittel drückten die Klagenfurter, Sablattnig und Waschnig scheiterten aus kurzer Distanz, Muršak fand im Alleingang seinen Meister in Pasquale.

Erst in der 31. Minute war der Bann gebrochen: Nickl zog im Powerplay von der blauen Linie ab, ein Pustertaler fälschte den Puck unhaltbar zum 1:0 ab. Auf der anderen Seite war Dahm zur Stelle, als Pustertal gefährlicher wurde.

Im Schlussdrittel schien der KAC schließlich alles klarzumachen. Erst vollendete Sablattnig nach herrlichem Doppelpass mit Fraser zum 2:0 (47.), dann lenkte Fraser ein Zuspiel von St. Denis im Powerplay zum 3:0 ins Tor (54.).

Die Entscheidung? Denkste. Nur 50 Sekunden später verkürzte Bardreau auf 3:1, in der 56. Minute staubte Purdeller nach einem Dahm-Abpraller zum 3:2 ab. Aus einem komfortablen Vorsprung war binnen zwei Minuten plötzlich eine Zitterpartie geworden.

Nach dem Schützenfest von Salzburg musste der KAC diesmal bis zum Schluss um die Punkte kämpfen.

© Jannach/kac/kk