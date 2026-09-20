Viktoria Schnaderbeck und Gattin Anna erwarten zweites Kind

Babynews aus dem Hause Schnaderbeck: Die ehemalige Kapitänin des österreichischen Fußballnationalteams gab via Instagram ihre Schwangerschaft bekannt.

„Unsere kleine Familie wächst, genauso wie mein Bauch“, lautet die kurzgehaltene Bildunterschrift beim jüngsten Instagram-Posting von Viktoria Schnaderbeck (35). Damit bekommt die ehemalige Profikickerin und nunmehrige ORF-Fußballexpertin bereits zum zweiten Mal Nachwuchs mit ihrer Gattin Anna, die Tochter Emilie (2) zur Welt gebracht hat.

Die gute Nachricht erreicht die Öffentlichkeit rund drei Monate, nachdem Schnaderbeck in einem emotionalen Beitrag ebenfalls auf Instagram bekannt gegeben hatte, dass bei Emilie im Kinderzentrum am LKH-Uniklinikum Graz mit dem Dup15q-Syndrom ein seltener Gendefekt festgestellt wurde, welcher die neurologische Entwicklung beeinträchtigt und häufig mit Entwicklungsverzögerungen, Epilepsie und Autismus einhergeht.

Eindrucksvolle Karriere

Viktoria Schnaderbeck, 1991 in Graz geboren, begann mit sieben Jahren beim TSV Kirchberg an der Raab mit dem Fußball. 2007 wechselte sie zum FC Bayern München, für dessen erste Mannschaft sie ab 2010 spielte. Mit den Münchnerinnen wurde die Steirerin 2015 und 2016 deutsche Meisterin.

2018 ging sie nach England zum Arsenal WFC und gewann gleich in ihrer ersten Saison die Meisterschaft. Ihre letzte Station war Tottenham Hotspur. Für Österreichs Nationalteam absolvierte Schnaderbeck 83 Länderspiele und führte die Auswahl neun Jahre lang als Kapitänin an. Zu den Höhepunkten zählte der Einzug ins EM-Halbfinale 2017.

2022 beendete sie ihre aktive Karriere. Seither arbeitet Schnaderbeck unter anderem als ORF-TV-Expertin, Speakerin, Beraterin und Unternehmerin.