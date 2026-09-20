In der Survival-Challenge „7vs.Wild“ beweist Tatjana Sabitzer ihre Fähigkeiten als Soldatin und Extremsportlerin in der Dominikanischen Republik.

Dass Stabswachtmeisterin Tatjana Sabitzer aus St. Veit eine Vorliebe für Extremsport hat, ist vielen bekannt. Die gelernte Einzelhandelskauffrau, die seit rund zwölf Jahren beim Österreichischen Bundesheer und Teil des Jägerbataillon 25 ist, absolvierte etwa mehrmals den Danish Contingent March und gewann diesen sogar schon.

Nun wurde sie vom deutschen CaliVision Network für die Survival-Challenge „7vs.Wild“ ausgewählt und absolvierte diese in der Dominikanischen Republik in der Karibik. In dieser Fernsehserie dokumentieren sieben Kandidaten ihr Überleben allein in der Wildnis. Als Hilfsmittel stehen ihnen dafür nur ihre Kleidung sowie eine begrenzte Anzahl von Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung. Die Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Bereichen – etwa Musik und Entertainment, Extremsport oder den sozialen Medien, und bringen individuelle Erfahrungen am Sektor Üerbleben mit einfachsten Mitteln in der Natur mit.

Unterwegs ohne Kamerateam

Sie werden nicht durch ein Kamerateam oder andere Helfer begleitet, sondern filmen sich selbst mit Actionkameras. Zudem erhalten die Teilnehmer eine verplombte Notfallausrüstung (Erste-Hilfe-Set, Satellitentelefon) sowie einen GPS-Tracker. Mit diesem Gerät müssen sie täglich ihr Wohlbefinden bestätigen. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, aus persönlichen oder medizinischen Gründen aufzugeben. Die Challenge fand vom 12. bis 24. August statt, die Ausstrahlung in 16 Folgen startet noch diesen Herbst.

Das Jägerbataillon 25 Das Jägerbataillon 25 ist Teil der 7. Jägerbrigade und in der Khevenhüller-Kaserne in Lendorf/Klagenfurt am Wörthersee stationiert. Als einziger Luftlandeverband des Bundesheeres erfüllt das Bataillon vielseitige Aufgaben im In- und Ausland. Möglich ist dies durch eine umfangreiche Infanterie- und Spezialausbildung. Die Ausbildungsbereiche umfassen neben der klassischen Jägerausbildung auch Luftlande- und Fallschirmspringerausbildung in enger Zusammenarbeit mit Hubschraubern sowie die Ausbildung für Auslandseinsätze, Nahkampfausbildung, Spreng- und Alpinausbildung.

Sabitzer ist beim Jägerbataillon 25 als Kraftfahrunteroffizier für den gesamten Fuhrpark (ca. 80 Heeresfahrzeuge) zuständig und bildet als Heeresfahrlehrer die Führerscheinklassen B, C (LKW) und E (Anhänger) aus. Darüber hinaus hat sie schon drei Auslandseinsätze im Kosovo absolviert. Privat gilt ihre Leidenschaft dem Fußball – sie spielt beim SV Oberglan.