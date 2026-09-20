Vizeweltmeister-Ehrung beim Biathlon am Fuße des Grimmings

In der ATV-Irdning-Arena sah man spannende Sommerbiathlon-Wettkämpfe und einen emotionalen Sportabschied von Biathlon-Aushängeschild David Komatz.

Gleich mehrere Highlights hatte der Bewerb „Biathlon am Fuße des Grimmings“ am Samstag in der Riesneralm ATV-Arena in Irdning zu bieten. Einerseits gingen bei herrlichem Herbstwetter spannende Bewerbe im Sommerbiathlon über die Bühne, andererseits stand die feierliche Verabschiedung des zweifachen Vizeweltmeisters und Europameisters David Komatz in die „Sportlerpension“ auf dem Programm, wie sein langjähriger Mentor Wolfgang Waldhuber es ausdrückte. Zusätzlich gab es auch noch Ehrungen für verdiente Wettkampfrichter und Funktionäre.

1 / 29 Ein emotionaler Tag für David Komatz, hier mit Frau Katharina, mit Ansprachen, Auszeichnungen und Geschenken © KLZ / Gerhard Pliem

Der dritte Bewerb des Ski Willy Biathlon-Sommercups, der beim Steirischen Skiverband angesiedelt ist, ist für den Nachwuchs konzipiert und hatte eine sehr gute Beteiligung.. „Es handelt sich um einen Cross-Lauf mit Hindernissen und um ein Luftdruckgewehr-Schießen auf 10 Meter Entfernung. Wir hatten insgesamt 77 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start. Ich bin sehr zufrieden“, meinte Waldhuber.

Offiziell sportlich verabschiedet wurde einer, der trotz anderer Angebote dem ATV Irdning-Aigen immer treu geblieben ist und Biathlon- und Vereinsgeschichte geschrieben hat: David Komatz wurde immerhin in Nove Mesto Europameister mit der Staffel und hat zwei Vizeweltmeistertitel in der Mixed- und der Single-Mixed-Staffel auf seinem Habenkonto. Dazu gab es eine Vielzahl von nationalen und internationalen sportlichen Erfolgen und mehr als 200 Weltcupeinsätze. Komatz kam mit seiner Frau Katharina, einer ehemaligen Biathlon-Weltcupsiegerin.

1 / 63 Spannende Wettkämpfe sah man beim Nachwuchs und den Erwachsenen. David Komatz bedankte sich bei Wegbegleitern emotional auf seiner letzten Runde © KLZ / Gerhard Pliem

Beide liefen selbst beim Sommerbiathlon mit, Komatz verabschiedete sich in der letzten Runde einzeln von vielen Weggefährten seiner sportlichen Laufbahn. „Das waren sehr emotionale Momente“, meinte er später sichtlich bewegt. Geschenke wie zwei Apfelbäumchen für Komatz, authentische Ansprachen und die Siegerehrung des Cups ließen den Nachmittag ausklingen.