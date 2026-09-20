Grüne und FPÖ warten bei Wehrpflicht auf Regierung

Die Regierungsparteien benötigen für die beim Sommerministerrat Ende Juli präsentierte Einigung zur Reform der Wehrpflicht die Zustimmung einer der beiden Oppositionsparteien für die in Teilen nötige Zweidrittelmehrheit. Konkrete Gespräche gab es bis dato aber weder mit den Grünen noch den Freiheitlichen. ÖVP, SPÖ und NEOS haben noch nicht alle Detailfragen innerhalb der Koalition restlos geklärt.

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