Nationalrat startet mit Arbeitstag in den Herbst

Der Nationalrat nimmt nun auch regulär wieder die Arbeit auf. Nach dem Aufgalopp mit einer Sondersitzung zum Klimaschutz findet am Mittwoch eine reguläre Plenarsitzung statt. Größter geplanter Beschluss in dieser ist die sogenannte "Aktivpension", die steuerliche Vorteile bringt, wenn man über das Pensionsalter hinaus arbeitet. Ukrainer erhalten künftig keine Familienbeihilfe, solange sie in Grundversorgung sind.

© APA/THEMENBILD Parlament öffnet bald wieder seine Türen