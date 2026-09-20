Van der Bellen, Stocker, Meinl-Reisinger bei UNO-Woche in NY

In der kommenden Woche tummelt sich wieder die internationale Diplomatie- und Politprominenz in New York. Ab Dienstag kommen Staats- und Regierungschefs aus den 193 UNO-Mitgliedsländern zur einwöchigen Generaldebatte der Vereinten Nationen zusammen. Aus Österreich werden wie schon im Vorjahr Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) im UNO-Headquarter am East River in Manhattan erwartet.

© APA/BMEIA (Archivbild vom 24.9.2025) Stocker, Van der Bellen und Meinl-Reisinger im Vorjahr in New York