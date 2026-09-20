Tür für erste Bischöfe-Generalsekretärin kurz offen

Nach dem vorzeitigen Rückzug von Peter Schipka als Generalsekretär der Bischofskonferenz eröffnet sich - auch wenn nur für sehr kurze Zeit - eine seltene Gelegenheit: Erstmals könnte der Weg für eine Frau in ein hohes Amt der katholischen Kirche in Österreich geebnet werden. Sehr wahrscheinlich ist dies allerdings nicht: Laut Statuten kann derzeit nur ein geweihter Priester Generalsekretär werden. Und auch sonst sind die Reaktionen auf eine weibliche Besetzung noch verhalten.

© APA/HERBERT NEUBAUER Bischöfe-Generalsekretär Schipka wechselt seinen Job