Ein Jahr vor möglicher OÖ-Richtungswahl rüsten Parteien auf

Als erstes werden die NEOS Oberösterreich am 26. September die Liste für die Landtagswahl im Herbst 2027 beschließen. Wenn auch noch nicht so offensichtlich, rüsten sich die anderen Parteien schon genauso für die Wahl, die als richtungsweisend gilt. Schafft die FPÖ nach der Steiermark auch in Oberösterreich, den Landeshauptmann zu stellen? Derzeit sehen Meinungsforscher realistische Chancen. SPÖ, Grüne und NEOS drohen neben dem ÖVP-FPÖ-Duell unterzugehen.

© APA/THEMENBILD In Oberösterreich wird 2027 gewählt