Chiles Ex-Präsidentin Bachelet zieht UN-Kandidatur zurück

Chiles Ex-Präsidentin Michelle Bachelet hat ihre Kandidatur für das Amt der UN-Generalsekretärin zurückgezogen. Das gab die 74-Jährige auf Instagram bekannt. Bachelet, zwischen 2018 und 2022 UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, nannte keine konkrete Begründung für ihren Rückzug. Tags zuvor war sie bei der jüngsten Probeabstimmung im UN-Sicherheitsrat auf dem vorletzten Platz gelandet, wie Israels UN-Mission unter Verweis auf Quellen im Sicherheitsrat mitteilte.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Michelle Bachelet kandidiert nicht fürs Amt der UN-Generalsekretärin