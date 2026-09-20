Nahost - Hamas-Gesundheitsministerium: 4 Tote bei Angriffen

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in dem Palästinensergebiet mindestens vier Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien auch ein zehnjähriges Mädchen und der Sohn eines ranghohen Regierungsvertreters, hieß es am Samstag. Bei den Angriffen seien mehrere Menschen verletzt worden, teilte der ebenso von der Hamas kontrollierte Zivilschutz mit.

© APA/AFP/Archivbild Israelische Angriffe im Gazastreifen forderten Todesopfer