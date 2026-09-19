Paragleiter in Tirol prallt gegen Stein - schwer verletzt

Ein 52-jähriger Paragleiter ist am Samstag bei einem Unfall in Ginzling im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) schwer verletzt worden. Der Mann war im Zuge des Landeanflugs mit hoher Geschwindigkeit und den Füßen voran gegen einen größeren Stein geprallt, berichtete die Polizei. Der Österreicher wurde von der Besatzung eines Notarzthubschraubers geborgen und dann in das Krankenhaus Kufstein geflogen.

vor 40 Minuten 19. September 2026 um 21:26 Tirol Freizeit