Illegales Straßenrennen? Zwei Raser in Kärnten gestoppt

Mit 183 km/h rasten zwei Lenker am Samstag über die Mölltal Straße und überholten sich gegenseitig. Ihnen wurden die Führerscheine abgenommen.

In Kärnten wurden zwei Raser gestoppt, die mit 183 km/h auf einer Freilandstraße unterwegs waren und sich augenscheinlich ein illegales Straßenrennen geliefert hatten (Symbolfoto)

Wilde Szenen spielten sich am Samstag auf der Mölltal Straße (B106) ab: Zwei hochmotorisierte Fahrzeuge rasten mit weit überhöhter Geschwindigkeit durchs Mölltal, die Lenker überholten sich dabei gegenseitig. Gegen 16 Uhr wurden sie bei einem solchen Überholmanöver von einer Polizeistreife im Zuge einer Lasermessung „geblitzt“.

Das Messgerät zeigte – nach Abzug der Toleranz - eine Geschwindigkeit von 183 km/h an, obwohl dort eine höchstzulässige Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h gilt. Die Streifenbeamten konnten die Pkw anschließend bei einer Bushaltestelle anhalten. Den beiden Lenkern, einem 32-jährigen Slowaken und einem 29-jährigen Tschechen, wurden die Lenkberechtigungen gegen Bestätigung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Von beiden Lenkern wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils mehreren hundert Euro eingehoben. Die Fahrzeuge wurden nicht beschlagnahmt.