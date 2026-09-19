Trump kündigt "AI Force" zur KI-Regulierung an

US-Präsident Donald Trump will eine "AI Force" zur Überwachung der Künstlichen Intelligenz (KI) ins Leben rufen. Am Samstag kündigte er auf seiner Online-Plattform Truth Social an, in naher Zukunft einen KI-Beauftragten zu ernennen. Das Wachstum dieser Branche werde in keiner Weise behindert, schrieb Trump. Die Regierung werde die Technologie vielmehr wertschätzen, unterstützen und deren Wachstum beaufsichtigen.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Trump will Künstliche Intelligenz weiter fördern