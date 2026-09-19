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Trump kündigt "AI Force" zur KI-Regulierung an

US-Präsident Donald Trump will eine "AI Force" zur Überwachung der Künstlichen Intelligenz (KI) ins Leben rufen. Am Samstag kündigte er auf seiner Online-Plattform Truth Social an, in naher Zukunft einen KI-Beauftragten zu ernennen. Das Wachstum dieser Branche werde in keiner Weise behindert, schrieb Trump. Die Regierung werde die Technologie vielmehr wertschätzen, unterstützen und deren Wachstum beaufsichtigen.

Trump will Künstliche Intelligenz weiter fördern
© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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