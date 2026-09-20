Nach Sachbeschädigung in Lienz werden Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben in einer Nacht auf öffentlichen Parkplätzen Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von 17. auf den 18. September wurden in Lienz auf den öffentlichen Parkplätzen in der Reimmichlstraße mehrere parkende Fahrzeuge von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung: Verdächtige Wahrnehmungen und zweckdienliche Hinweise mögen an die Polizeiinspektion Lienz, unter Tel. +43 (0) 59133 7230-100, gerichtet werden.