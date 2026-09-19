Belarus hielt Militärübung an der Grenze zur EU ab

Im mit Russland verbündeten Belarus sind in den vergangenen Tagen Militärübungen im Westen des Landes an der Grenze zur EU abgehalten worden. Die Manöver von Dienstag bis Freitag hätten das Ziel gehabt, "die Fähigkeiten der Soldaten zur Verteidigung der Souveränität und territorialen Integrität des Landes zu stärken", teilte das Verteidigungsministerium von Belarus am Samstag im Onlinedienst Telegram mit.