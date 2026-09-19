Inter-Legende Sandro Mazzola im Alter von 83 Jahren verstorben

Der frühere italienische Starstürmer Sandro Mazzola ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Das gab sein ehemaliger Klub Inter am Samstag bekannt.

Fußball-Italien trauert um den 83-jährig verstorbenen Sandro Mazzola. Für die Mailänder spielte Mazzola in den Sechzigern und Siebzigern die gesamte 17-jährige Profikarriere, schoss dabei 158 Tore. In dieser Zeit holte Inter viermal Italiens Meistertitel und zwei Meistercup-Finalsiege. Mit dem Nationalteam wurde Mazzola 1968 Europameister, zwei Jahre später kam er mit der Squadra Azzurra ins WM-Finale.

„Es gibt diejenigen, die Geschichte schreiben. Und dann gibt es jene, die selbst zur Geschichte von Inter werden. Vom jungen Nerazzurro zur ewigen Ikone: Sandro Mazzola hat Generationen geprägt – er hat Titel gewonnen, Emotionen geweckt und die Liebe zu diesen Farben weitergegeben. Er glänzte auf dem Spielfeld und tut es noch heute: der Star mit dem Schnurrbart. Wie er oft sagte, hatte er nur einen letzten Wunsch: ‚Als guter Mensch in Erinnerung bleiben – als jemand, der immer alles gibt, selbst wenn es unmöglich erscheint.‘“, verabschiedete sein ehemaliger Klub auf Instagram seine Legende.