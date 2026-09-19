Österreichische Yacht sank in Kroatien, während Besatzung schlief

Im Hafen von Tribunj ereignete sich ein Unglück: Nachts drang in eine Yacht plötzlich Wasser ein. Die beiden Personen, die darin geschlafen hatten, konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Das Unglück, bei dem eine österreichische Yacht sank, ereignete sich im Hafen von Tribunj in Kroatien (Archivfoto)

Ein böses Erwachen im wahrsten Sinne des Wortes erlebten zwei Besatzungsmitglieder einer österreichischen Yacht diese Woche im Hafen von Tribunj in Kroatien. In der Nacht auf Freitag drang plötzlich Wasser in das 13 Meter lange Boot ein, während die beiden auf der Yacht schliefen.

Als das Boot bereits eine bedrohliche Schieflage aufwies, wachten sie auf, schreibt Kristijan Antic in seinem Blog – gerade noch rechtzeitig, um das Boot zu verlassen. Denn kurz darauf ging die Yacht unter. Die beiden Personen blieben unverletzt.

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Die Ursache für den Wassereintritt konnte noch nicht geklärt werden. Vermutet wird aber ein technischer Defekt. Um Klarheit zu erlangen, wird das Boot von der Behörde untersucht.