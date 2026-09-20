Die Senioren von Himmelberg erkundeten das Mostland

Einen abwechslungsreichen Ausflug unternahm die Ortsgruppe Himmelberg des Seniorenbundes am 11. September. Über die Grutschen ging es ins Mostland Granitztal.

Nach einem gemeinsamen Frühstück im Gasthaus Gössnitzer standen ein Vortrag über die steirische Thermenregion sowie die Themen Gesundheit und Ernährung auf dem Programm. Nach dem Mittagessen wartete mit einer Fahrt im Mostlandexpress bereits der nächste Höhepunkt. Bei Most und schönem Ausblick führte die Tour durch das Granitztal bis zum Zogglhof in St. Paul.

Dort begrüßte Obmann Hans Köstinger die Himmelberger und führte persönlich durch das Obstmuseum. Neben Wissenswertem über Obstverwertung und -veredelung durften dabei auch Kostproben von Essig, Schnäpsen und Likören nicht fehlen. Ortsgruppenobmann Karl Trasischker bedankte sich abschließend bei allen Teilnehmern für den gelungenen Ausflug.

Auch sportlich sind die Himmelberger Senioren aktiv: Neben einer Ski- und Wandergruppe wurde im Frühsommer eine eigene Radfahrergruppe gegründet. Vier gemeinsame Radtouren wurden seither bereits absolviert.