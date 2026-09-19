CNN: KI-Fehler löste beinahe US-Militäreinsatz aus

Ein mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellter, fehlerhafter US-Geheimdienstbericht hätte laut dem Sender CNN fast dazu geführt, dass das US-Militär inmitten des Iran-Kriegs ein chinesisches Schiff stürmte. CNN zitierte am Freitag (Ortszeit) mit dem Vorfall vertraute Kreise. Demnach warnte der Bericht vor einer angeblichen Ladung des Schiffes mit Komponenten für Atomwaffen. Die Informationen seien "komplett falsch" gewesen und hätten "fast einen Krieg verursacht".

© APA/dpa Analyst soll für US-Geheimdienstbericht KI genutzt haben