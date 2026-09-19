Auto durchbrach Hauswand: Lenker (19) schwer verletzt

Samstagfrüh geriet ein 19-Jähriger von der Straße ab, hob an einer Böschung ab und prallte frontal gegen ein Mehrparteienhaus. Er wurde schwer verletzt.

Samstagfrüh krachte ein 19-jähriger Autofahrer in Brodersdorf im Bezirk Graz-Umgebung gegen ein Mehrparteienhaus. Zu dem Unfall gekommen ist es um 5.15 Uhr, als der junge Mann von Gleisdorf Richtung Eggersdorf unterwegs war.

Laut Zeugenangaben dürfte der junge Mann mit stark überhöhter Geschwindigkeit kurz vor dem Ortsgebiet mehrere Fahrzeuge überholt haben. Im Ortsgebiet kam das Auto rechts von der Straße ab. Das Auto erfasste eine Böschung, hob ab und prallte frontal gegen ein Mehrparteienhaus.

Schwierige Rettung

Durch den Aufprall durchbrach das Auto die Seitenwand einer Erdgeschosswohnung und kam senkrecht zum Teil in der Wohnung, zum Teil im Freien zum Stillstand. Die Erste-Hilfe-Maßnahmen gestalteten sich daher schwierig. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Ludersdorf und Haselbach konnten den 19-Jährigen schließlich befreien, nachdem sie das Dach des Fahrzeugs abgenommen hatten. Der junge Mann wurde schwer verletzt ins LKH-Universitätsklinikum Graz gebracht. Bei der Durchsuchung des Autos stellten die Beamten Alkohol sowie Utensilien zur Einnahme von Drogen sicher.

Bewohner blieb unverletzt, Wohnung einsturzgefährdet

Der Inhaber der betroffenen Wohnung, der zum Unfallzeitpunkt im Nebenzimmer schlief und durch den Vorfall geweckt wurde, blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Das Mehrparteienhaus ist einsturzgefährdet. Ein Statiker wird hier hinzugezogen. Der Mann kann vorerst nicht mehr in seiner Wohnung bleiben.

Der Bereich der Unfallstelle auf der B 65 im Ortsgebiet Brodersdorf ist derzeit nur einspurig befahrbar. Der Verkehr wird wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeführt.