Betrunkener Autofahrer schlief bei Rotlicht auf Packer Straße ein

Frühmorgens ertappte die Polizei einen betrunkenen Autofahrer schlafend hinterm Steuer. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Nächste Führerscheinabnahme in Kärnten am Samstagmorgen: Vor 5.43 Uhr hielt ein 48-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Packer Straße B70 im Bezirk Wolfsberg vor einer Baustellenampel bei Rotlicht an. Eine Polizeistreife konnte den Mann in weiterer Folge schlafend in seinem Fahrzeug antreffen.

Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle konnten deutliche Symptome einer Alkoholisierung wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkomattest ergab schließlich eine leichte Alkoholisierung. Dem 48-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, er wird angezeigt.