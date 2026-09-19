30 Jahre Aichfeldbus: Regionales Erfolgsmodell feierte Jubiläum

Das musikalische Festprogramm zum 30-jährigen Bestehen des Aichfeldbusses fiel den Wetterprognosen zum Opfer. Gefeiert wurde in Judenburg dennoch.

Das Sommerfest zum 30-jährigen Bestehen des Aichfeldbusses musste wegen der Wetterprognosen verschoben werden. Der offizielle Festakt ging am 18. September in Judenburg über die Bühne, und zwar bei Sonnenschein. Das Fest soll im Frühsommer 2027 nachgeholt werden.

Vor 30 Jahren schlossen sich fünf Gemeinden zusammen, um gemeinsam den öffentlichen Verkehr in der Region zu organisieren. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer bezeichnete den Aichfeldbus als Pionierleistung. Auch Peter Gspaltl, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Steiermark, nannte den Aichfeldbus „Vorzeigebeispiel“.

Beim Festakt wurden die Sieger eines Ideenwettbewerbs ausgezeichnet. Den Jury-Preis erhielt Frank Dobbert für seine Idee, Abläufe und Finanzierung des Aichfeldbusses transparenter zu machen. Der Publikumspreis ging an den Zeltweger Julian Schwamberger für einen Jugend-Freizeittarif. Eine Anerkennung gab es außerdem für „Gemma Klima Judenburg“.

Zum Jubiläum konnten Fahrgäste am 18. September ab 12 Uhr kostenlos mit dem Aichfeldbus fahren.