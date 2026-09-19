Pensionistin verletzt: Mit dem Auto in Grafenstein überschlagen

Bei einem Verkehrsunfall in Grafenstein verlor eine 70-jährige Frau die Kontrolle über ihr Auto und überschlug sich. Sie wurde ins UKH Klagenfurt geflogen.

Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Kärnten: Gegen 8.50 Uhr lenkte eine 70-jährige Frau ihr Auto auf der Grafensteiner Straße L107 in Fahrtrichtung Grafenstein. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers ins Schleudern und überschlug sich. Das Auto kam schließlich in Dachlage in der Böschung neben der L107 zum Stillstand.

Die 70-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt, sie musste von der Besatzung des Rettungshubschraubers C11 erstversorgt werden. Anschließend wurde sie ins UKH Klagenfurt geflogen. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt und durch die FF Grafenstein geborgen.