Alles glitzert und leuchtet. Das Schwarzlsee-Gelände wird ab dem 14. November zu einem leuchtenden Rundweg, inklusive Gastronomie und Vergnügungspark.

Der Schwarzlsee glitzert heuer nicht nur unter der Sommersonne, sondern auch unter einem Lichtermeer im Winter. Denn erstmals öffnen heuer die Lichterwelten ihre Tore. Konkret handelt es sich dabei um einen drei Kilometer langen Rundweg um den See mit Millionen von Lichtern an zahlreichen Lichtinstallationen. Startschuss ist der 14. November. Ab dann darf das Lichtspektakel täglich von 16.30 bis 21.30 Uhr bestaunt werden, ehe am 10. Jänner am späten Abend der Stecker gezogen wird.

„Es ist eine Lichtinstallations-Show mit Musik und Wasserfontänen", sagt John Reinisch, der die Lichterwelten gemeinsam mit seinem Bruder Marcel betreibt. Ein großes Highlight wird die Eisbärenfamilie werden. „Sie ist zirka acht mal sechs Meter groß", lässt Reinisch wissen. Besonders gemütlich wird es im verzaubernden Dorf. Dort werden Hütten zu finden sein, die mit einer LED-Show weihnachtlich dekoriert werden. Der Eingang zu den Lichterwelten wird über die Schwarzlseebrücke sein. Für alle, die mit dem Auto anreisen, gibt es gratis Parkplätze.

Waffeln, Baumkuchen und Rösti

Damit die Gäste nicht hungrig und durstig um den See spazieren müssen, gibt es auch direkt beim Eingang ein großes Gastronomieangebot. In der Gastro kennen sich die Betreiber aus, denn sie betreiben bereits seit 18 Jahren Gastrobetriebe am Schwarzlsee. Zum Essen wird es typisch weihnachtliche Speisen wie Waffeln, Baumkuchen, Kaiserschmarrn oder Rösti geben.

Wer seine Getränke mit auf den Spazierweg nehmen will, kann das tun. Ausgeschenkt wird etwa Punsch. In der Mitte des Rundwegs gibt es dann abermals eine Verköstigungsstation. Für alle, die nicht so gut zu Fuß sind, wird es auch einen Zug geben, der durch das Gelände fährt.

Leutgeb: „Das wird groß, das wird spektakulär“

Schwarzlsee-Betreiber Klaus Leutgeb und seine Frau Isabella, die er selbst als Herz des Schwarzlsee bezeichnet, haben jedenfalls keine Sekunde gezögert, als ihnen das Konzept vorgelegt wurde. Gerade die Kombination aus Landschaft, Wasser und Licht habe sie überzeugt. „Das ist bis dato der größte Lichterpark in der Steiermark und mit der Seekulisse einzigartig. Das wird groß, das wird spektakulär", sagt Leutgeb.

Wer selbst in den Lichterwelten am Schwarzlsee vorbeischauen möchte, kann sich ab 21. September, 10 Uhr Tickets sichern. Der Verkauf läuft über oeticket, wo man sich bestimmte Zeitfenster buchen kann. „Damit können wir die Besucherströme gut verteilen und es für die Gäste möglichst angenehm machen“, so Reinisch. Eine Besonderheit gibt es bei den Kindertickets. Sie sind gleichzeitig auch ein Freifahrtschein für eine Fahrt im angrenzenden Kinder-Vergnügungspark. Kinder bis einschließlich sechs Jahre haben freien Eintritt. Es wird auch eine Abendkassa geben.