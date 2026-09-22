Neuer Selbstbedienungsladen in Kobenz

Regional einkaufen und dabei vielleicht etwas Neues entdecken: Kobenz erhält im November mit dem „Lächle-Laden“ ein neues Angebot für den regionalen Einkauf.

Regional einkaufen rund um die Uhr soll ab November im neuen „Lächle-Laden“ am Marktplatz 3 in Kobenz möglich sein. Die Zwillingsschwestern Elisabeth Hussauf und Maria Wallner wollen den Selbstbedienungsladen am 1. November eröffnen.

Angeboten werden ausschließlich Produkte steirischer Betriebe, zahlreiche davon aus dem Murtal. Neben Lebensmitteln für den täglichen Bedarf soll es auch Besonderheiten und Geschenkideen geben. Hussauf und Wallner stammen selbst aus der Landwirtschaft und stellen eigene regionale Produkte her.

Geöffnet ist der Laden täglich von 6 bis 22 Uhr. Bezahlt werden kann mit Bankomatkarte oder einer aufladbaren Gutscheinkarte. Ziel der Betreiberinnen ist es, regionale Produzentinnen und Produzenten sichtbar zu machen und gleichzeitig die Wertschöpfung in der Region zu halten.

Der Name des Geschäfts ist bewusst gewählt: „Wenn unsere Kundinnen und Kunden den Laden mit einem Lächeln verlassen, dann passt das für uns besonders gut“, so die beiden Schwestern über ihr Ziel.