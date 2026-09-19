98-jähriger Autofahrer bei Unfall in Niederösterreich verstorben

Bei einem Autounfall in Niederösterreich kam ein 98-jähriger Autofahrer von der Straße ab und verstarb trotz Rettungsmaßnahmen.

Ein 98-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Laab im Walde (Bezirk Mödling) verstorben. Der Autolenker war nach Angaben der Polizei gegen 14.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf der B13 nach einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus diesem befreit werden.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte von der anwesenden Ärztin nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.