Komponist Duncan Sheik mit 56 gestorben

Der Tony-prämierte Broadway-Komponist Duncan Sheik ist am Donnerstag mit 56 Jahren in New York gestorben. Er erlitt einem Herzstillstand, wie seine Mutter der New York Times mitteilte. Sein Grammy-nominierter Hit "Barely Breathing" aus dem Jahr 1996 erreichte Platz 16 der Billboard Hot 100. Vor kurzem wurde eine Off-Broadway-Wiederaufnahme des Rock-Musicals "Spring Awakening" angekündigt, das seinen Platz in der Broadway-Geschichte festigte.

Bereits am Mittwoch wurde auf seinem Instagram-Account mitgeteilt, dass sich der Songwriter in einem kritischen Zustand befinde. "Mit tiefem Bedauern bestätigen wir den Tod von Duncan Sheik", hieß es nun in einem Beitrag, der ein Foto von Sheik mit einer Gitarre zeigt. "Von seinem Grammy-nominierten Hit 'Barely Breathing' bis hin zu seiner bahnbrechenden, mit Tony- und Grammy-Awards ausgezeichneten Arbeit an 'Spring Awakening' hat Duncans Kunst viele berührt und hinterlässt einen unauslöschlichen Eindruck in der Kulturlandschaft", hieß es weiter.

Sheik, der in New Jersey geboren wurde, wuchs in einer musikbegeisterten Familie auf. Seine Großmutter brachte ihm als Kind das Klavierspielen bei, doch schon bald wandte er sich der Gitarre zu, dem Instrument, das einen Großteil seiner Karriere prägen sollte. Seinen Durchbruch hatte Sheik 1996 mit seinem Debütalbum, das die Hitsingle "Barely Breathing" enthielt. Der Song erreichte Platz 16 der Billboard Hot 100 und wurde für einen Grammy nominiert. Neben seiner Karriere als Musiker baute Sheik eine Laufbahn im Musical-Theater auf und komponierte Werke für Broadway- und Off-Broadway-Produktionen, darunter 2013 Adaptionen von "American Psycho" und "Because of Winn-Dixie".

Das Werk, das Sheiks Platz in der Broadway-Geschichte festigte, war "Spring Awakening". Das Musical, das 2006 Premiere feierte und erst im Frühjahr in der Wiener Volksoper zu sehen war, basiert auf einem Stück von 1891 des deutschen Autors Frank Wedekind und erzählt von Teenagern, die die emotionalen und körperlichen Turbulenzen der Pubertät durchleben. Mit Musik von Sheik und Texten des Tony-Preisträgers Steven Sater gewann die Produktion den Tony Award für das beste Musical.