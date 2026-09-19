Erstmals seit langem neue Katzenart entdeckt

Zum ersten Mal seit einem Jahrhundert haben Forschende eine neue Katzenart entdeckt: Leopardus tilcayo. Die scheue Wildkatze, die zu den Tigerkatzen gehört, kommt in der Yungas-Region der Anden in Bolivien vor. Die Einheimischen nennen sie Tilcayo, weshalb auch die Wissenschafter den Namen gewählt hätten, "um ihre kulturelle und regionale Bedeutung beizubehalten", wie die Forscher in ihrer Studie in "Current Biology" schreiben.