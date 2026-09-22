Sie weiß, wie man Kinder das Erinnern lehrt

Demenz soll kein Thema sein, über das erst gesprochen wird, wenn die eigene Familie betroffen ist. Anita Winkler setzt deshalb schon bei Volksschulkindern an.

Ihr Herzblut, sagt Anita Winkler, liegt bei den Kindern. Die 55-Jährige aus St. Stefan ob Stainz ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Obfrau des Vereins „ErinnerungsZeit“. Mit dem Verein will sie Wissen über Demenz dorthin bringen, wo es gebraucht wird. „Es gibt bereits sehr viele Angebote. Mein Ziel ist es, stärker zusammenzuarbeiten und den Menschen zu zeigen, was es überhaupt gibt und wohin sie sich wenden können.“

„Kinder sind von Natur aus sehr empathisch. Mir ist wichtig, dass wir diese Werte stärken und sie früh in die richtige Richtung mitnehmen“, erklärt Winkler. Das Projekt „Superkräfte der Empathie“, das von Licht ins Dunkel gefördert wird, startet im Herbst an steirischen Volksschulen. Herzstück ist das Puppentheater „ErinnerungsZauber“. In dem Stück geht es um Demenz und den Umgang miteinander: „Kinder sind kleine Plaudertaschen. Sie fragen nach und wollen ernst genommen werden.“

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Erinnerungscafés gegen die Einsamkeit

Der zweite Schwerpunkt sind die von Winkler initiierten Erinnerungscafés. Sie sollen Einsamkeit entgegenwirken und stehen ausdrücklich auch Menschen ohne Demenzerkrankung offen: „Ganz egal, wer kommt: jeder findet bei uns Platz.“

Neben Begegnung gibt es Informationen und Vorträge, etwa zu Medikamenten oder Resilienz: „Alles, was präventiv hilft, hilft letztlich allen. Man kann damit nichts falsch machen“, erklärt sie. Das Konzept soll künftig in weiteren steirischen Gemeinden Fuß fassen. Weiters gibt es rund um den „Langen Tag der Demenz“ von 21. bis 25. September noch weitere Programmpunkte des Vereins.

Unterstützung erhält Winkler unter anderem von den diplomierten Pflegekräften Dagmar Veronig und Mirella Bärnthaler, die sie scherzhaft als „Pflegecheckerin“ beschreibt. Das Team eint der Wunsch, anderen zu helfen: „Wenn wir merken, dass von den Kindern etwas zurückkommt, weiß man manchmal gar nicht, wer mehr Freude hat – die Kinder oder die älteren Menschen.“