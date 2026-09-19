Betrunkener mit Schusswaffe in Villach-Land nach Eskalation festgenommen

Schwere Randale im Bezirk Villach-Land: Bei einem Mann wurde eine Schusswaffe sichergestellt, zuvor würgte und bedrohte er Frauen.

Eskalation im Bezirk Villach-Land: Am Freitag gegen 21.20 Uhr wurde über den Polizeinotruf eine Rauferei mit mehreren Beteiligten gemeldet. Als die Polizei vor Ort ankam, waren ein 56-jähriger Mann, eine 22-jährige Frau, eine 21-jährige Frau sowie weitere Nachbarn anwesend. Nach den ersten Angaben habe ein 38-jähriger Mann die 22-Jährige zunächst gewürgt, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 56-Jährigen gekommen sei. Ein 15-Jähriger habe ebenfalls eingegriffen und die Beteiligten getrennt. Zudem habe der 38-Jährige gegenüber der 22- und der 21-Jährigen gefährliche Drohungen ausgesprochen. Der 56-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ins LKH Villach eingeliefert.

Da der 38-Jährige laut Angaben im Besitz einer Schusswaffe war, wurden zahlreiche Unterstützungskräfte – darunter die Schnelle Interventionsgruppe, das EKO Cobra sowie mehrere verfügbare Polizeistreifen - hinzugezogen und das Wohnobjekt abgesichert.

Mann stark alkoholisiert mit Schusswaffe

Der 38-Jährige konnte schließlich in seiner Wohnung angetroffen und gesichert werden. Ein durchgeführter Alkomattest ergab bei ihm eine starke Alkoholisierung. Eine legal besessene Schusswaffe samt Munition und waffenrechtlichen Dokumenten wurde sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Aufgrund der starken Alkoholisierung war eine sofortige Einvernahme des 38-Jährigen nicht möglich. Er wurde festgenommen und ins PAZ Villach eingeliefert. Zudem wurden zwei Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen.