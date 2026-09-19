So viele Führerscheine wurden in der Nacht in Kärnten abgenommen

Bei einem Verkehrsschwerpunkt in Kärnten wurden insgesamt 17 Führerscheine wegen Alkohol und Drogen am Steuer abgenommen.

„Bitte blasen“ – die Polizei nahm 13 Personen den Führerschein ab, weil sie betrunken hinter dem Steuer saßen

Landesweiter Verkehrsschwerpunkt der Polizei in der Nacht auf Samstag: Unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung der LPD Kärnten fand von Freitag auf Samstag ein kärntenweiter Verkehrsschwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt.

Dabei wurden insgesamt 13 Führerscheine wegen des Lenkens eines Autos unter Alkoholeinfluss und vier weitere Führerscheine wegen Lenkens eines Autos unter Drogeneinfluss abgenommen. 16 Minderalkoholisierungen wurden beim Lenken eines Autos festgestellt.

Insgesamt wurden 280 sonstige Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt und 268 Organmandate wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.