Europäische Filmmusikpreise Camille werden in Wien vergeben

Am kommenden Dienstag wird Wien für einen Abend zu Europas Filmmusikhauptstadt. So gastieren zum ersten Mal die 2014 etablierten europäischen Filmkompositionspreise "Camille Awards" an der Donau. Im Wiener Konzertsaal MuTh versammeln sich die Größen der Zunft, um die herausragenden Leistungen des Jahres in drei Kategorien zu ehren. Der Gewinner des Outstanding Contribution Awards steht dabei bereits fest: der Schotte Patrick Doyle ("Tod auf dem Nil").

Bei den Filmscores rittern John Gürtler und Jan Miserre für ihre Arbeit zu Nora Fingscheidts Alkoholikerinnendrama "The Outrun", Laetitia Pansanel-Garric mit ihrer Partitur zu "Hola Frida" von André Kadi und Karine Vézina sowie die Italienerin Ginevra Nervi mit ihrem Beitrag zu "18 Holes to Paradise" unter Regie von João Nuno Pinto um die Ehrung. Bei den Dokumentarfilmen können die Irin Anna Rice für "Our Blue World: A Water Odyssey" von Ruán Magan, die Schwedin Katharina Nuttall für "Filmen om Siw (My life as Siw)" von Stina Gardell und der Spanier Joseba Beristain für "Kantauri" des Duos Isaías Cruz und Xabier Mina auf den Preis hoffen. Und bei den Serien sind schließlich Iván M. Lacámara und Álvaro Peire (für "Zorro"), Stefano Mainetti (für "I Casi di Teresa Battaglia - Ninfa dormiente") sowie Halfdan E. (für "Reservatet") im Rennen.

Bei der schnöden Vergabe der Preise an die jeweiligen Gewinner bleibt es dabei nicht beim von Christoph Wagner-Trenkwitz moderierten Abend: Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich spielt unter Bernhard Philipp Eder Werke der neun nominierten Tonsetzerinnen und Tonsetzer.

Die Entscheidung über die Preisträger traf dabei eine international besetzte, dreiköpfige Jury aus Christian Kolonovits, Alberto Iglesias und Johan Söderqvist. Die Camille Awards, die von der europäischen Komponistenvereinigung ECSA ins Leben gerufen wurden und im Namen Camille Saint-Saëns würdigt, werden biennal vergeben.

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