Neue Polizei-Recruiting-Offensive "Wien auf Zeit" startet

Bewerbende für den Polizeiberuf aus den Bundesländern können nun aufgrund der neuen Recruiting-Initiative "Wien auf Zeit" inklusive Ausbildung freiwillig fünf Jahre in Wien bleiben. Nach dieser Zeitspanne können sie garantiert in ihre Heimatbundesländer zurückkehren. Die ersten Aufnahmen finden im Dezember 2026 statt - die ersten fertigen Polizistinnen und Polizisten stehen so nach absolvierter Ausbildung ab Dezember 2028 für die Bundeshauptstadt zur Verfügung.

© APA/THEMENBILD Geboten werden fünf Jahre Wien-Aufenthalt mit Rückkehrgarantie