SPÖ drängt auf Aktionsplan gegen "Homo-Hasser"

Die SPÖ und die Homosexuelle Initiative (HOSI) drängen auf härteres Vorgehen gegen "rechtsextreme Homo-Hasser". Angriffe in Österreich und dem deutschsprachigen Raum, darunter ein Tötungsdelikt im Sommer in Niederösterreich, zeigen, dass "wir es mit einem organisierten und breit vernetzten Umfeld" zu tun haben, sagte Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner zur APA. Der im Vorjahr angekündigte Nationale Aktionsplan gegen Hasskriminalität soll im Herbst an den Start gehen.

© APA/HELMUT FOHRINGER Lindner im Nationalrat