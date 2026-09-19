NEOS für höhere Studiengebühren und Mindeststudienleistung

Die NEOS gehen mit der Forderung nach einer Verdopplung der Studiengebühren und der Mindeststudienleistung in die Verhandlungen zur Hochschulstrategie 2040. Für Studierende aus Drittstaaten sollen die Gebühren sogar von derzeit 726,72 Euro auf 2.500 Euro pro Semester steigen - verbunden mit einem leichteren Arbeitsmarktzugang. Die IT:U (Interdisciplinary Transformation University Austria) soll außerdem in die Uni Linz eingegliedert werden, heißt es in einem Positionspapier.

© APA/TOBIAS STEINMAURER Martina Künsberg Sarre (NEOS) am Donnerstag, 11. Dezember 2025, im Rahmen einer Sitzung des Nationalrats im Parlament in Wien.