Armutskonferenz kritisiert neuen Sozialhilfe-Entwurf

Die Armutskonferenz sieht bei dem durchgesickerten Entwurf für die neue Sozialhilfe aus dem Haus von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) Verbesserungspotenzial. Sozialexperte Martin Schenk vermisst u.a. die klare Zielsetzung der "Armutsbekämpfung". Besonders kritisch wird die Debatte um eine Umstellung von Geld- auf Sachleistungen gesehen: Was harmlos klinge, sei ein "Rückschritt in die autoritären und paternalistischen Modelle des vorigen Jahrhunderts".

© APA/HELMUT FOHRINGER Sozialexperte Martin Schenk von der Armutskonferenz