Mehr US-Soldaten im Iran-Krieg getötet als gemeldet

Die Zahl der im Krieg mit dem Iran getöteten US-Soldaten ist höher als vom Pentagon bekanntgegeben. Die "Washington Post" berichtet unter Berufung auf sechs mit den internen Verlustzahlen vertraute Insider von mindestens 22 gefallenen Militärangehörigen. Fünf dieser Personen zufolge seien dies vier Tote mehr, als in der öffentlichen Datenbank des US-Verteidigungsministeriums verzeichnet sind. Eine Stellungnahme der Regierung in Washington liegt zunächst nicht vor.