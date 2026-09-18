Erwin Wurm soll Sobotka fürs Parlament malen

Der frühere Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) schafft es nun doch noch, ein Kunstwerk von Erwin Wurm im österreichischen Parlament zu platzieren. Wie der "Kurier" (Samstag-Ausgabe) berichtet, erteilte Sobotka Wurm den Auftrag, sein Porträt für die Präsidenten-Galerie zu gestalten. Ein solches Porträt steht allen Nationalratspräsidentinnen bzw. Nationalratspräsidenten zu. Laut "Krone" soll es in diesem Fall ein Foto werden. Netto-Kosten: 30.000 Euro.

© APA/ROLAND SCHLAGER Wurms Plastiken wurden zurückgegeben