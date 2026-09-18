Schwer verletzt: Frau stürzte beim Klettern in Lienzer Dolomiten ab

Eine 31-Jährige stürzte beim Klettern in den Lienzer Dolomiten ab und wurde schwer verletzt. Die Rettung erfolgte per Hubschrauber mit Tau.

Am Freitag gegen 14.50 Uhr stürzte eine 31-jährige Tschechin beim Klettern auf einer Kletterroute am Simonskopf in den Lienzer Dolomiten mehrere Meter tief ab, nachdem ein Felsen ausgebrochen war. Sie zog sich beim Sturz schwere Verletzungen an den Füßen zu, konnte aber noch selbst den Notruf absetzen.

Die Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber C7 mit dem Tau geborgen und ins BKH Lienz geflogen. Der Kletterpartner, ein 46-jähriger Tscheche, konnte sich selbstständig abseilen und absteigen.

Die beiden waren mit ordnungsgemäßer Kletterausrüstung ausgestattet. Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.