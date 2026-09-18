Konrad Laimer verpasst zumindest zwei Nations-League-Spiele

Konrad Laimer zog sich eine Adduktorenverletzung zu und verpasst Österreichs Nations-League-Spiele am Donnerstag in Linz gegen Israel und am darauffolgenden Sonntag in Wien gegen den Kosovo.

Österreichs Fußball-Nationalteam muss zumindest in den ersten beiden Nations-League-Spielen am Donnerstag in Linz gegen Israel und am darauffolgenden Sonntag in Wien gegen den Kosovo auf Konrad Laimer verzichten. Wie der ÖFB am Freitag unter Berufung auf den FC Bayern mitteilte, laboriert der 29-jährige Salzburger an einer leichten Verletzung im linken Adduktorenbereich. „Eine Rückkehr zum Nationalteam im weiteren Verlauf des Lehrgangs ist jedoch möglich“, hieß es weiter.

Österreich trifft noch jeweils auswärts am 1. Oktober auf Irland und am 4. Oktober auf den Kosovo. Über eine mögliche Nachnominierung wird am Sonntag entschieden.

Laimer hätte in den kommenden Partien wohl als Kapitän fungiert. Sein Ausfall reiht sich in eine lange Liste prominenter Abwesender ein – David Alaba ist nicht matchfit, Marko Arnautovic hat seine ÖFB-Karriere beendet, Marcel Sabitzer pausiert im Nationalteam, und Christoph Baumgartner ist verletzt.