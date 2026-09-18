Beim Herbstfest zeigten sich 300 Führungskräfte spendabel

Das 14. Herbstfest des Wirtschaftsforums der Führungskräfte stand auch wieder im Zeichen von „Steirer helfen Steirern“.

Das Herbstfest des Wirtschaftsforums der Führungskräfte (WdF) hat Tradition: Bei der 14. Auflage Freitagabend fanden sich rund 300 führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien ein, um sich im Ambiente des Aiola im Schloss St. Veit in Graz zu vernetzen und auszutauschen. Gastgeber und WdF-Landesvorsitzender Christian Kehrer führte launig durchs Programm: „Unser Budget ist immer ausgeglichen. Ich habe schon überlegt, ob wir uns nicht dem Grazer Gemeinderat zur Verfügung stellen sollen“, so Kehrer mit einem Augenzwinkern.

Vor allem stand auch heuer der gute Zweck im Mittelpunkt. Die Besucher des Herbstfestes spendeten über 5000 Euro für „Steirer helfen Steirern“, die steirische Notariatskammer, die Grazer Wechselseitige (Grawe), die Raiffeisenlandesbank (RLB) und die Volksbank Steiermark verdoppelten die Summe auf stolze 10.000 Euro.

© WdF/Lisa Fasching Spendenfreude: Hannes Zwanzger (Volksbank), Martin Lux (Notariatskammer), Andreas Prückler (Steirer helfen Steirern), Christian Kehrer (WdF), Erik Venningdorf (Grawe Vermögensverwaltung) und Rainer Stelzer (RLB, von links)

Unter den vielen prominenten Gästen befanden sich Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Landesrätin Claudia Holzer, Steiermärkische-Vorstandsmitglied Walburga Seidl, RLB-Vorstandsdirektor Rainer Stelzer, Volksbank-Vorstand Hannes Zwanzger, BKS-Landesdirektor Manfred Geiger sowie Erik Venningdorf, Vorstandsmitglied der Grawe-Vermögensverwaltung, Unternehmer Stefan Stolitzka (Legero), langjähriger Präsident der steirischen Industriellenvereinigung, und Siemens-Manager Herbert Tanner.

Bildung und Wissenschaft wurden von der steirischen Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner und den Rektorinnen Beatrix Karl (Pädagogische Hochschule) und Corinna Engelhardt-Nowitzki (FH Joanneum) vertreten. Als Fahnenträger des Sports kam Sturm-Graz-Vizepräsident und UBM-Vorstandsmitglied Peter Schaller.