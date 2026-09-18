Der Sport im Schaufenster: Das war der Tag des Sports 2026

Groß und Klein probierten im Rahmen des von der Kleinen Zeitung präsentierten „Tag des Sports“ verschiedene Sportarten in Graz aus. Beinahe sämtliche Sportverbände waren in der steirischen Landeshauptstadt vertreten und stellten ihren Sport ins Schaufenster. Neben den Klassikern wie Fußball (Sturm und der GAK waren dabei) oder Skifahren konnten sich die Besucher auch beim Biathlon, Skateboarding oder vom Aeroclub unterhalten lassen.

vor 44 Minuten 18. September 2026 um 18:00 Graz Fotos +3 Steirer-SportVeranstaltungenStadtpark Graz