Das neue Album von Miley Cyrus verhungert auf halbem Weg

„Bass Persuades“, das neue und mittlerweile zehnte Album von Miley – Cyrus hat sie gestrichen – ist nur halbwegs gelungen.

Wenn man sich der eigenen Vergangenheit entledigen will, ist es natürlich naheliegend, auch beim eigenen Namen Hand anzulegen. Deshalb ist aus Miley Cyrus unlängst „Miley“ geworden, der Nachname „Cyrus“ wurde gestrichen. Aber mit der Vergangenheit ist das so eine Sache – sie ist hartnäckig. Stichwort: Hannah Montana. Aber in diesem Fall legt Miley kein Fluchtverhalten an den Tag. Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der Erstausstrahlung wurde unlängst ein Special ausgestrahlt. „Hannah Montana wird immer ein Teil von mir sein“, zitierte Disney den früheren Kinderstar Cyrus. Mit damals 13 Jahren hatte sie 2005 für die Rolle einer Schülerin vorgesprochen, die ein Doppelleben als Popstar führt. Die Serie machte Cyrus selbst zum Star.

Das zehnte Album

Jetzt also Miley und längst Popstar. Wie es derzeit im Pop-Business üblich ist, kündigte sie „völlig überraschend“ ein neues Album an, das am 18. September erschienen ist. Es trägt den Titel „Bass Persuades“ und ist ihr mittlerweile zehntes Album. Selbst schrieb die 33-Jährige dazu auf Instagram: „Musik packt uns.“ Man fühle die Musik, singe mit und manchmal tanze man dazu. „Sie ist kraftvoll, verletzlich, süß und stark.“ Der Titel bedeute für sie die ganze Bandbreite von einem vollen Herzen bis zum Herzschmerz.

Überraschend vorsichtig

Nun. Eine Pop-Visionärin war Miley noch nie, aber eine sehr gute Sängerin und grandiose Performerin. Im Großen und Ganzen folgt das Album dem gegenwärtigen Trend, heißt: Dance, Disco, neu aufgepimpt, ziemlich kantig produziert. Die Generation MTV lässt grüßen. Das Album wirkt in seiner Gesamtheit aber uneinheitlich (doch wird sich noch als Stärke entpuppen) und überraschend vorsichtig. Dunklere, experimentierfreudigere Stücke wie „Different Religion“ (feat. Model/Actriz) oder „Innocent Ways“ sind eher die Ausnahme. Balladen wie „Let‘s Get Married“ oder „Orbit“ wiederum klingen erstaunlich konventionell, haben aber einen schönen Old-School-Charme.

Miley. Bass Persuades. Atlantic/Warner

Auch inhaltlich macht Miley ziemlich auf erwachsen: Sie will, dass wir die Handys weglegen und wieder tanzen. Das Problem ist nur: Manchmal ist ihre Musik selbst zu sehr darauf bedacht, auf dem Display gut auszusehen.

Generisches Pop-Album

Fazit: Miley kann mehr, als sie auf diesem Album zeigt. „Bass Persuades“ ist ein ziemlich generisches Pop-Album geworden, das auf halbem Weg verhungert. Die panische Angst vor dem Stillstand und der Zwang zur permanenten Neuerfindung haben diesmal offenbar dazu geführt, in gängigen Pop-Moden hängenzubleiben. Schade. Immer weniger Name, immer weniger Verkleidung. Kann man gerne so machen. Allerdings führen Häutungen nicht immer zu kreativen Höhenflügen.